Названы три категории продуктов, которые подорожают в ближайшее время

10.04.2021 | 07:05

Пока российское правительство пытается сдержать рост цен на социально значимые продукты, все, что оказалось вне этого списка, дорожает.

Продовольствие становится менее доступным по всему миру, отмечает Национальное рейтинговое агентство (НРА).

В целом рост цен на продукты замедлится и составит не более 3-4 процентов, предполагают эксперты. Аналитики пояснили, что стоимость некоторых товаров продолжит расти из-за снижения предложения на фоне пандемии, роста цен на нефть и инфляционных ожиданий.

«Лидерами по росту цен в следующие 24 месяца останутся соевые бобы (возможен рост цен на 20-30%), масличные культуры (рост от 6% до 8%) и зерно (от 4% до 7%)», — сообщает ТАСС.

В России основным фактором для повышения стоимости сельскохозяйственной продукции является снижение производства. Это влечет за собой негативные последствия для экономики.

Хотя ранее директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин заявлял, что цены на продукты в России растут из-за удешевления рубля и жадности продавцов.