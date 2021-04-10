«Люблю... Плачу»: раздавленная Мария Миронова понесла еще одну потерю

10.04.2021 | 16:56

Мария Миронова узнала о смерти еще одного близкого человека. Актриса почтила его память, сделав публикацию в "Инстаграм".

В пятницу, 9 апреля, умер основатель театра "Русской Антепризы" имени Андрея Миронова, театральный режиссер Рудольф Фурманов. Он прожил 82 года. Что стало причиной смерти народного артиста, неизвестно. Говорят, последние полгода он провел в больнице.

Узнав печальную новость, Мария Миронова решила разместить в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлена вместе с Фурмановым. Актриса отметила, что Рудольф Давыдович был близким другом ее семьи. Она считает его легендой советского и российского театра. "Люблю... плачу...", – написала дочь Андрея Миронова под кадром.

Фурманов ушел вслед за матерью Марии. Напомним, в конце февраля скончалась бывшая жена Андрея Миронова, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Тогда Мария отдыхала на Мальдивах, но, узнав о трагедии, она прервала отпуск и вернулась в домой.

Из-за печальной новости пришлось перенести и свадьбу сына.