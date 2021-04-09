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В Сети появились личные фото Кабаевой

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Обнародованы снимки, на которых Алина Кабаева предстает в домашней обстановке.

Алина Кабаева очень редко дает интервью и радует поклонников свежими кадрами. В одном из фан-аккаунтов прославленной гимнастки появились редкие фото звезды.

Молодая спортсменка позирует дома: то лежа на кровати с игрушками, то с картинами, то хвастаясь великолепной растяжкой. Эти снимки Алины Кабаевой, судя по качеству, сделаны на пленку и позже оцифрованы. На ряде фото видны блики. Можно предположить, что фотосессия проходила в начале нулевых.

В последние годы знаменитость не афиширует личную жизнь. Причем она не только предпочитает избегать общения с журналистами, но и с поклонниками. Ведь у Алины Кабаевой нет аккаунтов в соцсетях, как у многих звезд спорта.

Известно, что спортсменка занимается благотворительностью. Напомним, в 2004 году гимнастка стала обладательницей золотой медали на Олимпиаде в Афинах. Кроме того, Алина Кабаева является двукратной абсолютной чемпионкой мира.

Отметим, что Алина Кабаева — легенда мировой художественной гимнастики. Знаменитость ввела некоторые элементы в этот вид спорта, которые впоследствии даже назвали ее именем.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Очень бровастая тëтка, на морде две жирные чëрные гусеницы, гадость

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