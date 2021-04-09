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В России научились определять онкологию по запаху изо рта

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Российские медики из Новгородской области сделали важное открытие. Выяснилось, что наличие онкологического заболевания у человека можно выявить по запаху изо рта.

Этот запах оказались способны улавливать лабораторные крысы. В рамках эксперимента они вдыхали воздух, выдыхаемых больными и здоровыми людьми, при этом исследователи отслеживали активность их мозга с помощью электродов.

Они установили, что крысы особым образом реагируют на запах изо рта больных людей: они точно определили рак желудка у 77% пациентов и рак лёгких у 71% пациентов. Более того, животные смогли распознать абсолютно всех людей с сахарным диабетом, сообщает телеканал "Царьград".

Полученные данные уже прошли анализ в Южном федеральном университете с помощью биогибридного аппаратно-программного комплекса.

Ранее отечественные специалисты рассказали о продуктах, которые способствуют развитию рака у детей даже в утробе матери. Детский онколог Евгения Инюшкина отметила, что в медицине такие заболевания называют "врожденной опухолью".

По словам Инюшкиной, наиболее опасными являются добавки, которые используются для обработки пищи и для увеличения её срока годности. К ним относятся нитриты, нитраты и пестициды.

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Источник — dni.ru
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