«Помогают выжить»: вдова Караченцова заявила о бедственном положении

09.04.2021 | 06:45

Вдова легендарного актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что живет на деньги от сдачи жилья.

Заслуженная артистка России долгое время не могла работать в полную силу. И дело здесь не только в возрасте – актрисе 72 года. Все последние годы Людмила Андреевна была полностью сосредоточена на семье, а также на уходе за своим тяжелобольным супругом – Николаем Караченцовым. В эфире программы "Хватит слухов" на телеканале "ТВ Центр" Людмила Поргина рассказала, что сдает в аренду свою недвижимость.

Актриса призналась, что эти деньги помогают ей выжить, а без них она бы давно умерла от голода. Кроме сдачи жилья, Поргина получает пенсию, которая составляет 53 тысячи рублей, что для знаменитости очень мало. Людмилу Андрееву также можно часто увидеть в различных ток-шоу, но, по словам артистки, она не получает гонорары за участие в них.

Знаменитость жаловалась на нехватку средств к существованию еще в прошлом году. Она рассказывала, что ей даже нечем кормить своих многочисленных домашних животных.

Также в одном из прежних интервью вдова Николая Караченцова признавалась, что привыкла путешествовать и не любит отказывать себе в этом удовольствии. При этом журналисты выяснили, что театр "Ленком", в котором числилась Людмила Поргина, продолжал выплачивать ей зарплату в полном объеме даже в пандемию, когда заведение не работало.