Полезное

«Помогают выжить»: вдова Караченцова заявила о бедственном положении

Печать

Вдова легендарного актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что живет на деньги от сдачи жилья.

Заслуженная артистка России долгое время не могла работать в полную силу. И дело здесь не только в возрасте – актрисе 72 года. Все последние годы Людмила Андреевна была полностью сосредоточена на семье, а также на уходе за своим тяжелобольным супругом – Николаем Караченцовым. В эфире программы "Хватит слухов" на телеканале "ТВ Центр" Людмила Поргина рассказала, что сдает в аренду свою недвижимость.

Актриса призналась, что эти деньги помогают ей выжить, а без них она бы давно умерла от голода. Кроме сдачи жилья, Поргина получает пенсию, которая составляет 53 тысячи рублей, что для знаменитости очень мало. Людмилу Андрееву также можно часто увидеть в различных ток-шоу, но, по словам артистки, она не получает гонорары за участие в них.

Знаменитость жаловалась на нехватку средств к существованию еще в прошлом году. Она рассказывала, что ей даже нечем кормить своих многочисленных домашних животных.

Также в одном из прежних интервью вдова Николая Караченцова признавалась, что привыкла путешествовать и не любит отказывать себе в этом удовольствии. При этом журналисты выяснили, что театр "Ленком", в котором числилась Людмила Поргина, продолжал выплачивать ей зарплату в полном объеме даже в пандемию, когда заведение не работало.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

53 тыс. пенсии ей мало! А пусть попробует пожить как мы-на пенсию 9 тыс. и никакого жилья под сдачу, кроме того в котором живем! Вот и посмотрим кто из нас бедствует!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте