Отношения между Агутиным и Варум начались благодаря двум бутылкам коньяка

09.04.2021 | 13:00

Возлюбленные поженились в 2000-м году. Однако все начиналось достаточно противоречиво.

В последнем интервью артист вспомнил, что их свела судьба. Тогда он уже был крайне популярен и пришел к Юрию Варуму, чтобы попросить разрешить ему спеть вместе с красавицей-дочерью. Он дал продюсеру послушать композицию "Королева", они выпили две бутылки коньяка и договорились.

Тогда у Леонида Николаевича еще не было чувств, но постепенно они начали появляться. Он вспомнил: ее голос и осознание того, насколько она маленькая и хрупкая производили на него невероятный эффект. "В сердце огромная мураха", – посмеялся исполнитель. Все это ждало его на съемках нового клипа.

Тогда Анжелика Варум не была свободной женщиной. Она состояла в отношениях с другим, но Леонид Агутин принял решение, что будет добиваться ее расположения. "На волне влюбленности" ему удавалось все, а потому песня "Февраль" быстро родилась в голове вместе с музыкой и полным представлением о том, что делать дальше. Он пригласил избранницу в Тверь. Она приехала в отель, и там начались их близкие отношения.

Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум достаточно быстро стали мужем и женой. В 1999 у них родилась дочь Лиза, а уже через год состоялось торжество. Сейчас наследница живет в США и мечтает пойти по стопам звездных родителей.