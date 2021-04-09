Полезное

Не похожая на себя Полина Гагарина удивила поклонников

Печать

В Сети появилось странное видео, на котором Полина Гагарина неузнаваема.

Полина Гагарина в свои 34 года достигла совершенных форм и, пожалуй, стала лучшей версией себя. Но все прекрасно помнят, какой она была в юности. На проект "Фабрика звезд" тогда еще никому не известная девушка в простецких джинсах и с дряблым телом пришла в 16 лет. Конечно, она была безмерно талантлива и амбициозна. Но если взглянуть на ее тогдашние фото, можно с трудом узнать в ней ту Полину Гагарину, которую мы привыкли видеть сегодня.

Поклонники прислали ей видео с программы "Русская рулетка", на котором Полина Гагарина как раз была еще пышкой. На кадрах у нее странная прическа и какие-то нелепые джинсовые капри. Певица призналась, что даже не помнит уже, что была такой. Однако она не стала акцентировать внимание на внешности, а лишь сказала о качествах своего характера.

"Какой я была прилежной девочкой", – сказала Полина Гагарина.

Напомним, фигура певицы несколько раз претерпевала изменения. Родив первого ребенка, сына Андрея, артистка снова сильно поправилась. Она набрала 40 лишних килограммов и никак не могла похудеть. Потом Полина Гагарина села на жесткую диету и смогла победить в этой войне. Теперь она просто красавица.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте