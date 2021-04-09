Не похожая на себя Полина Гагарина удивила поклонников

09.04.2021 | 19:58

В Сети появилось странное видео, на котором Полина Гагарина неузнаваема.

Полина Гагарина в свои 34 года достигла совершенных форм и, пожалуй, стала лучшей версией себя. Но все прекрасно помнят, какой она была в юности. На проект "Фабрика звезд" тогда еще никому не известная девушка в простецких джинсах и с дряблым телом пришла в 16 лет. Конечно, она была безмерно талантлива и амбициозна. Но если взглянуть на ее тогдашние фото, можно с трудом узнать в ней ту Полину Гагарину, которую мы привыкли видеть сегодня.

Поклонники прислали ей видео с программы "Русская рулетка", на котором Полина Гагарина как раз была еще пышкой. На кадрах у нее странная прическа и какие-то нелепые джинсовые капри. Певица призналась, что даже не помнит уже, что была такой. Однако она не стала акцентировать внимание на внешности, а лишь сказала о качествах своего характера.

"Какой я была прилежной девочкой", – сказала Полина Гагарина.

Напомним, фигура певицы несколько раз претерпевала изменения. Родив первого ребенка, сына Андрея, артистка снова сильно поправилась. Она набрала 40 лишних килограммов и никак не могла похудеть. Потом Полина Гагарина села на жесткую диету и смогла победить в этой войне. Теперь она просто красавица.