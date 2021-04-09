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Легендарный Вячеслав Бутусов поведал о встрече с ангелом

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Популярный рок-музыкант Вячеслав Бутусов рассказал о двух своих браках.

Бывший лидер группы "Наутилус Помпилиус" стал гостем Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" и раскрыл подробности своей личной жизни.

Первой женой музыканта стала Марина Добровольская, с которой он вместе учился в архитектурном институте. Это был студенческий и еще не вполне осознанный союз, который приносил супругам мало радости. Вячеслав Бутусов признался, что в том браке он жил не по своей воле, вел разгульный образ жизни и никак не мог выбраться из "зоны мракобесия".

Только позже артист понял, что брак с Мариной сразу был обречен. В один прекрасный момент Бутусову явился ангел, которого звали Анжеликой. По признанию певца, именно так он и представлял себе ангелов. Девушка стала второй женой рок-музыканта. Она по-настоящему спасла артиста в тяжелый период его жизни, ведь на волне популярности своей рок-группы Бутусов впал в депрессию, стал пить и даже задумывался о самоубийстве.

В первом браке у музыканта родилась дочь Анна, которая впоследствии стала художником по гриму. Вторая жена родила артисту еще троих детей: двух дочерей Ксению и Софью, сына Даниила. Как признался 59-летний Вячеслав Бутусов в эфире канала "Россия 1", только с Анжеликой он понял, что настоящие браки заключаются на небесах.

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Источник — dni.ru
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