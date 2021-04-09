Полезное

Лариса Долина устроила скандал с певицей на шоу Галкина из-за ее неумения петь

Печать

Исполнительница резко высказалась о вокальных данных начинающей коллеги, а та молчать не стала. Разразился скандал.

Накануне вышел очередной выпуск полюбившейся многим программы "Музыкалити". Его гостьями стали Лариса Долина и поющая тиктокерша Валя Карнавал. Звезда не выглядела очень довольной с самого начала, но затем случился спор. Ведущий Максим Галкин решил разбавить обстановку и попросил Ларису Александровну предложить ему легкую распевку.

После того, как блогерша попыталась повторить мелодию, Лариса Долина пришла в ужас. У них разгорелся спор о том, что такое музыка, и кто имеет право быть певцом. Валя утверждала, что музыка – то, что для всех, а петь может каждый, вне зависимости от таланта. Лариса Александровна не соглашалась и настаивала на своем. По ее мнению, петь на сцене должны те, кто делают это "чисто", а остальные вполне могут выступать на своей кухне и ограничиться этим.

В конце артистка не выдержала и сказала, что сейчас уйдет, но Максим Галкин остановил ее. Многие пользователи отметили профессионализм ведущего, который во время конфликта держался достойно, сохранял позитивный настрой, шутил и старался сгладить все углы. Однако о гостьях комментаторы высказывались совершенно иначе. В какой-то момент могло показаться, что неожиданно началась травля.

"Лариса такая строгая, что я аж выпрямился перед ноутом и положил руки на парту", "Заметно, как упало настроение Вали, после того как её опустила Долина", "Долина на протяжении 46 минут пытается втянуть Валю обратно в депрессию", "Долина была готова откусить голову Вале. Злоба в ее глазах пугала меня всю программу", "Собрались: душная и глупая, и Максим": "Долина – это смесь токсика и юмориста-стебщика", "Долина душит", "Долина докапывается до Вали...Долина – ужасная", "Разочаровало поведение Долиной, может только унижать", "Высокомерие пробило дно", "Какая отвратительная Лариса тут", – возмущались комментаторы под выпуском программы.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте