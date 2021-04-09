Лариса Долина устроила скандал с певицей на шоу Галкина из-за ее неумения петь

09.04.2021 | 12:33

Исполнительница резко высказалась о вокальных данных начинающей коллеги, а та молчать не стала. Разразился скандал.

Накануне вышел очередной выпуск полюбившейся многим программы "Музыкалити". Его гостьями стали Лариса Долина и поющая тиктокерша Валя Карнавал. Звезда не выглядела очень довольной с самого начала, но затем случился спор. Ведущий Максим Галкин решил разбавить обстановку и попросил Ларису Александровну предложить ему легкую распевку.

После того, как блогерша попыталась повторить мелодию, Лариса Долина пришла в ужас. У них разгорелся спор о том, что такое музыка, и кто имеет право быть певцом. Валя утверждала, что музыка – то, что для всех, а петь может каждый, вне зависимости от таланта. Лариса Александровна не соглашалась и настаивала на своем. По ее мнению, петь на сцене должны те, кто делают это "чисто", а остальные вполне могут выступать на своей кухне и ограничиться этим.

В конце артистка не выдержала и сказала, что сейчас уйдет, но Максим Галкин остановил ее. Многие пользователи отметили профессионализм ведущего, который во время конфликта держался достойно, сохранял позитивный настрой, шутил и старался сгладить все углы. Однако о гостьях комментаторы высказывались совершенно иначе. В какой-то момент могло показаться, что неожиданно началась травля.

"Лариса такая строгая, что я аж выпрямился перед ноутом и положил руки на парту", "Заметно, как упало настроение Вали, после того как её опустила Долина", "Долина на протяжении 46 минут пытается втянуть Валю обратно в депрессию", "Долина была готова откусить голову Вале. Злоба в ее глазах пугала меня всю программу", "Собрались: душная и глупая, и Максим": "Долина – это смесь токсика и юмориста-стебщика", "Долина душит", "Долина докапывается до Вали...Долина – ужасная", "Разочаровало поведение Долиной, может только унижать", "Высокомерие пробило дно", "Какая отвратительная Лариса тут", – возмущались комментаторы под выпуском программы.