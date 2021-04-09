«Изменился не в лучшую сторону»: Долина раскритиковала Крида

09.04.2021 | 15:40

Лариса Долина стала новой гостьей шоу Максима Галкина "Музыкалити". Не обошлось без скандалов.

Второй приглашенной звездой программы стала поющий тиктокер Валя Карнавал. Лариса Долина умудрилась обидеть девушку, которая не смогла повторить простую распевку. Звезда чуть не покинула студию, потому что сильно расстроилась из-за того, что человек, называющий себя певицей, не смог попасть в ноты.

Впрочем, досталось не только Вале Карнавал. Лариса Долина разнесла в пух и прах других молодых исполнителей, композиции которых ей довелось прослушать в эфире шоу "Музыкалити". В программе прозвучала одна из новых композиций Егора Крида. Прославленная вокалистка невысоко оценила песню.

"Ну так, средненько", – отметила Лариса Долина. Она добавила, что когда-то ей были симпатичны треки молодого артиста, но потом он поменял направление творчества. По словам исполнительницы, раньше Егор Крид чаще пел по-русски, а теперь "манерничает", и это ей совсем не нравится. "Сильно изменился — для меня не в лучшую сторону!" – подчеркнула Долина.

Впрочем, пользователи Сети не оценили поведение артистки на шоу "Музыкалити". В комментариях к выпуску подписчики назвали звезду "душной и глупой". Некоторые считают, что певица слишком строга. "Разочаровало поведение Долиной, может только унижать", – написали поклонники программы