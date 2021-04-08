Полезное

Знающий с детства Собчак Хазанов посчитал ее неинтересной

Печать

Актер рассказал, что впервые увидел маленькую Ксюшу, когда она еще училась в школе. Все произошло на даче Анатолия Собчака, и уже тогда девочка произвела на него неоднозначное впечатление.

Позднее Геннадия Хазанова крайне смутил фильм "Дело Собчака", в подготовке которого одну из ведущих ролей сыграла журналистка. "Сколько неправды!" – воскликнул артист, отметив, что после она стала для него совершенно неинтересной. Кинокартина вышла в 2018 году.

Геннадий Викторович подчеркнул, что не смотрел ее интервью со скопинским маньяком и не собирается этого делать. Однако обо всем скандале вокруг видео слышал. Ему не близка жизненная позиция дивы. По мнению артиста, в журналистке нет спокойствия и тишины, она является полной противоположностью этого – громкой, а иногда даже назойливой.

Он убежден, что деятельность кого-либо – абсолютное дело вкуса, но такая работа его не привлекает. При всем этом, Геннадий Хазанов назвал журналистку "неординарной" и "одаренной". Однако смотреть интервью он не торопится.

Напомним, не так давно Виктор Мохов – маньяк, долгое время державший в заточении двух девушек, вышел на свободу. Тогда Ксения Собчак отправилась к нему, чтобы сделать интервью о его преступлении и жизни в тюрьме. Она поговорила и с самим мужчиной, и с одной из его жертв. Подобное действие вызвало бурную реакцию. Многие поддержали Ксению, отметив, что это большая работа, другие же осудили ее.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Да и Хазанов нет никто.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте