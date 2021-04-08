Знающий с детства Собчак Хазанов посчитал ее неинтересной

08.04.2021 | 10:10

Актер рассказал, что впервые увидел маленькую Ксюшу, когда она еще училась в школе. Все произошло на даче Анатолия Собчака, и уже тогда девочка произвела на него неоднозначное впечатление.

Позднее Геннадия Хазанова крайне смутил фильм "Дело Собчака", в подготовке которого одну из ведущих ролей сыграла журналистка. "Сколько неправды!" – воскликнул артист, отметив, что после она стала для него совершенно неинтересной. Кинокартина вышла в 2018 году.

Геннадий Викторович подчеркнул, что не смотрел ее интервью со скопинским маньяком и не собирается этого делать. Однако обо всем скандале вокруг видео слышал. Ему не близка жизненная позиция дивы. По мнению артиста, в журналистке нет спокойствия и тишины, она является полной противоположностью этого – громкой, а иногда даже назойливой.

Он убежден, что деятельность кого-либо – абсолютное дело вкуса, но такая работа его не привлекает. При всем этом, Геннадий Хазанов назвал журналистку "неординарной" и "одаренной". Однако смотреть интервью он не торопится.

Напомним, не так давно Виктор Мохов – маньяк, долгое время державший в заточении двух девушек, вышел на свободу. Тогда Ксения Собчак отправилась к нему, чтобы сделать интервью о его преступлении и жизни в тюрьме. Она поговорила и с самим мужчиной, и с одной из его жертв. Подобное действие вызвало бурную реакцию. Многие поддержали Ксению, отметив, что это большая работа, другие же осудили ее.