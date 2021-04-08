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«Я тебя порву на клочки»: Виктор Королёв жестко обошелся со зрителем на своем концерте

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Популярный советский и российский певец Виктор Королёв устроил скандал во время своего выступления в Тольятти.

Автору хита «Букет из белых роз», неоднократному лауреату премии «Шансон года» не понравилось, что один из зрителей снимает его во время концерта.

Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик, на котором человек, голосом и внешне похожий на популярного исполнителя, объясняет одному из гостей, кто он такой, что с ним будет и что ему следует сделать.

По информации Mash, Данила Борисов с другом получили в подарок билеты на концерт неизвестного им исполнителя Королёва. По словам зрителей, артист в тот день был не в духе. Певцу мешало всё: его клавишник (получил с ноги по инструменту), мониторы на сцене (тоже получили пинки), и, наконец, друг Борисова, которому концерт внезапно понравился, и он захотел его заснять.

Увидев, что его снимают, Королёв остановил свое выступление и потребовал от мужчины покинуть зал. «Стоп, стоп, стоп, стоп! Выйдите из зала. Я верну вам деньги за билет, уйди отсюда!» - заявил в микрофон артист.

Его не остановило даже то, что певцу пообещали, что съемку больше вести не будут.

«Или это издевательство какое-то, или это хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда... Ты меня услышал, или нет? Или я тебя порву на клочки, понял?»

В итоге мужчине с другом пришлось покинуть концерт, а деньги за билеты им так никто и не вернул.

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Гость||

Интересно, неужели действительно кому-то так нравятся подзаборные примитивные песенки этого дерганого старого прыгуна, что люди даже билеты покупают?

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