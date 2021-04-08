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Взял всю вину на себя: известный продюсер заявил о заговоре против Талькова

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Советский рок-музыкант был убит в 1991 году. Марк Рудинштейн считает, что это было заказное убийство.

Знаменитый продюсер Марк Рудинштейн присутствовал при трагической гибели музыканта почти тридцать лет назад. Он заявил, что в случившемся нет вины певицы Азизы, просто ее использовали в этом деле – потасовку тогда начал ее жених, но потом все участники разбежались и только тогда прозвучал настоящий выстрел. Продюсер считает, что на самом деле Игорь Тальков был убит киллером.

Сам Рудинштейн ранее разговаривал с директором убитого певца Валерием Шляфманом и тот признался, что его просто попросили взять всю вину на себя, а потом скрыться в Израиле, с которым тогда у нашей страны не было договора об экстрадиции.

Продюсер до сих пор не понимает, как правоохранительные органы могли выпустить за границу человека, которого обвиняли в убийстве. В беседе с "МК" Рудинштейн подчеркнул, что говорил об этом в различных ток-шоу, но так и не получил ответа.

Напомним, что популярный в Советском Союзе музыкант Игорь Тальков был убит в Санкт-Петербурге при не до конца выясненных обстоятельствах. Следствие установило, что последний выстрел якобы сделал директор артиста Валерий Шляфман, но он вскоре уехал в Израиль, и дело было приостановлено. Игорь Тальков скончался в возрасте 34 лет 6 октября 1991 года.

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Источник — dni.ru
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