Вдова потеряла: спустя 4 года решилась судьба роскошного наследства актера Марьянова

08.04.2021 | 16:46

Артист скончался в 2017 году. Помимо дорогих машин, мотоцикла и других личных вещей, он оставил три квартиры в столице и загородный особняк.

Ранее отец звезды принял решение бороться за свою часть наследства через суд. По его мнению, вдова покойного сына специально затягивала дело. Он предполагал, что в квартире его наследника Ксения Бик проживает с новым любовником, а другую сдает за приличные деньги.

В какой-то момент пожилой мужчина сильно устал от происходящего. Однако Бик настояла на двух экспертизах, которые были призваны уточнить стоимость жилплощади. Повторная оценка не сыграла на руку женщине, чем она осталась крайне недовольна.

Сегодня стало известно, что, спустя четыре года, эпопея завершилась. Ксения была убеждена, что получит все имущество Дмитрия Марьянова и для этого даже пыталась доказать, что ее дочь от другого мужчины находилась на иждивении у артиста. Однако ей это не удалось.

Все закончилось тем, что Бик не заплатила родственникам покойного мужа шесть миллионов в качестве компенсации за трехкомнатную квартиру, и суд постановил отписать апартаменты отцу и наследнику актера. Теперь вдова обязана переехать в однокомнатную квартиру, которую раньше сдавала. Ксения получила солидную сумму денег, дорогой мотоцикл и элитный автомобиль. Дом, большие апартаменты и другой мотоцикл перешли родственникам.