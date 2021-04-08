Полезное

«Сестра-хозяйка»: Дроздов восхитился способностями Жанны Фриске

Печать

Николай Дроздов рассказал об участии в реалити-шоу "Последний герой" вместе с Жанной Фриске.

Ведущий программы "В мире животных" принимал участие в двух сезонах популярного шоу. В пятом сезоне его соплеменницей стала Жанна Фриске. В беседе с Борисом Корчевниковым в эфире программы "Судьба человека" Николай Дроздов рассказал, как Жанна вела себя на проекте.

Телеведущий признался, что смог подружиться с певицей, которая обладала непростым характером, и даже называл ее "сестрой-хозяйкой". Фриске никогда не жаловалась, как другие участницы, ей не было скучно, и она никогда не сидела без дела.

На проекте Жанна готовила еду и честно делила ее между всеми, а для отсутствующих всегда откладывала их порцию. За неимением тарелок звезда придумала есть с больших листьев. По словам Дроздова, женщина прекрасно вела хозяйство и не давала другим сидеть без дела. Прохлаждающимся соплеменницам Жанна откровенно говорила: "Хватит трындеть, работать надо!"

После этих слов все участницы расходились и сразу находили себе работу. По мнению 83-летнего телеведущего, Жанна Фриске была замечательным человеком по жизни, даже при отсутствии телекамер.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. За десять лет до этого она приняла участие в реалити-шоу "Последний герой" и стала финалисткой проекта. Николай Дроздов в том же сезоне получил приз зрительских симпатий.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте