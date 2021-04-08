Правду о бурном отдыхе Лазарева и Малиновского в Мексике выдала подруга

08.04.2021 | 07:44

Алекс Малиновский и Сергей Лазарев отдыхают в Мексике. На днях в Сети всплыла интересная информация об их бурном веселье.

Как выяснилось, Сергей Лазарев и Алекс Малиновский те еще вруны. Они приврали о своей недавней рыбалке, показав в "Инстаграм" пойманного 150-килограммового марлина.

Рыбу держали втроем. У марлина очень опасный острый нос, который зажали руками профессиональные рыбаки, чтобы он никого не поранил. Лазарев заверил, что четырехметровую рыбу они сразу отпустят и не будут делать из нее трофей, ведь она занесена в Красную книгу.

По версии Алекса Малиновского, огромную рыбу из воды он вытащил самостоятельно. Лазарев тут же подхватил его мысль и начал расхваливать друга и петь ему дифирамбы.

Правду об отдыхе звезд невзначай выдала их приятельница Карина Коробова. Судя по видео в ее профиле, стало понятно, что Малиновский и Лазарев приврали. Без мексиканского рыбака и его труда артисты сами никогда не вытащили бы рыбку "из пруда".

Стоит отметить, что об отношениях российских музыкальных исполнителей Сергея Лазарева и Александра Малиновского появляется все больше слухов. Исполнителя хита "В самое сердце" даже подозревают в интимной связи с товарищем. Звезды и правда часто отдыхают вместе. В 2021 году Алекс Малиновский и Сергей Лазарев стали часто выбираться в совместные путешествия.

Звезды не комментируют слухи вопреки бурному интересу поклонников. Фанаты с нетерпением ждут, когда певцы признаются, кто им интересен больше — женщины или мужчины.