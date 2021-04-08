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Оставшийся без работы Филипп Киркоров ни о чем не жалеет

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Артист подробно рассказал о своей жизни. Он занялся любимым делом.

Пандемия отразилась на каждом из нас, но одной из наиболее пострадавших сфер стала именно развлекательная, считает певец.

Филипп Киркоров, несмотря на свой звездный статус, тоже потерял работу. Однако временно затишье совершенно не пугает его, он даже научился находить в нем плюсы.

Филипп Бедросович рассказал, что полное отсутствие концертной деятельности позволило ему заняться любимым делом – времяпрепровождением с детьми. Почти все время они теперь проводят вместе. С тех пор, как на свет появились наследники, жизнь стала приносить ему массу удовольствия. К счастью, профессия позволила ему уже обзавестись, своего рода, подушкой безопасности, которая помогает ему не думать о завтрашнем дне.

Исполнитель рассказал, что у него чудесное настроение, испортить которое не сможет никто. Недавно он посетил свою родину – Болгарию. У певца оказалось немного свободного времени, и он окунулся в ностальгию, вспомнил детство. Однако честно признался журналистам, что пока "рано для слез", а потому всю сентиментальность он оставил на потом.

Поп-король отметил, что в Болгарии даже не смог пройтись по магазинам, так как там все закрыто из-за карантинных мер. Он вдоволь насладился прогулкой и остался крайне доволен поездкой.

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Источник — dni.ru
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