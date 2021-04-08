Млеющая от гостей Ирина Пегова переплюнула Волочкову

08.04.2021 | 23:05

Ирина Пегова и ее коллеги накануне принимали гостей. Актриса осталась довольна.

Звезда сериала "Акушерка" рассказала о приятной встрече, которая произошла в МХТ им. А.П. Чехова. Как оказалось, посмотреть постановку с участием Ирины Пеговой приезжали солисты Большого театра Мария Александрова и Владислав Лантратов.

Звезды балета и артисты театра собрались в помещении за сценой. Итогом общения стала серия совместных фото. Некоторые снимки Ирина Пегова опубликовала в личном микроблоге.

"Я перед вами млею, вы знаете мое восхищение перед вашим трудом и талантом!" – написала Пегова о Лантратове и Александровой.

Интересно, что Ирина позировала перед камерой в образе танцовщицы. На ней были пуанты, балетная пачка и пышный парик. Судя по всему, звезда "Акушерки" не успела освободиться от наряда своей героини из постановки.

Поклонники осыпали Ирину Пегову комплиментами. Кто-то из подписчиков отметил, что актриса экстравагантным видом заткнула за пояс эксцентричную экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову.

"Из-за форм Пеговой не сразу увидел гостей!!)))))", "Просто чумовые снимки! Улыбка сама расплывается (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Да-да, Это все замечательно: артисты, звания, МХТ, но я больше о земном – от груди глаз не оторвать. Ах, какой воздушный наполненный образ, эти кудряшки, юбкаБеж... ", "Волочкова отдыхает", "а мистер Улыбка ручку положил так на плечико, озорник", – отмечали пользователи Сети.