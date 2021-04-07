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В китайских СМИ сообщили о возможном ударе США по России

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Вновь вспыхнувший конфликт на Донбассе сильно встревожил экспертов. Эта война может выйти далеко за пределы Украины.

Китайское издание Sohu на днях выпустило материал, в котором говорится о возможном нанесении удара США по России. Специалисты утверждают, что это произойдёт в случае дальнейшего обострения конфликта на Донбассе.

В последние дни на юго-востоке Украины всё чаще звучат выстрелы. Армия Незалежной ведёт обстрел непризнанных Донецкой и Луганской народных республик из разных видов вооружения. Жертвой одного из таких ударов недавно стал малолетний ребёнок: беспилотный летательный аппарат сбросил на него взрывное устройство.

Но судьба местных жителей, похоже, совсем не волнует заокеанских партнёров Украины. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне обеспокоены "чрезмерной активностью" России после обострения обстановки на Донбассе. Кирби заверил, что США очень внимательно относится к сообщениям украинцев о размещении российских войск на границе двух государств. В связи с этим Соединённые Штаты выразили готовность оказать Киеву военную поддержку, в случае если Москва решит защитить ДНР и ЛНР.

На основе этих сообщений китайские СМИ сделали вывод о том, что Пентагон находится в состоянии боевой готовности и может атаковать Россию. Но пока угрозы остаются лишь на словах.

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Источник — dni.ru
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