Полезное

В ФАС серьезно «взялись за яйца»

Печать

В пресс-службе ведомства рассказали, что началась внеплановая проверка крупнейших производителей яиц и мяса птицы в стране.

Согласно опубликованной в официальном Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы информации, сотрудники ФАС проверяют обоснованность повышения цен на плодоовощную продукцию производителями, а также анализируют ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", - указано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Под проверку попадет и обоснованность розничных цен на куриные яйца. Согласно по данным Росстата, в марте наблюдался рост цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур - на 7,2%, окорочка куриные - на 4,4%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%. Яйца куриные подорожали в среднем по России на 5,3%.

В ведомстве подчеркнули, в связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время служба проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — tass.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Название статьи просто огонь))))

Гость||

Мы почти поровнялись с европейскими ценами, осталось только зарплаты и пенсии подтянуть.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте