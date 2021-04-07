В ФАС серьезно «взялись за яйца»

07.04.2021 | 07:44

В пресс-службе ведомства рассказали, что началась внеплановая проверка крупнейших производителей яиц и мяса птицы в стране.

Согласно опубликованной в официальном Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы информации, сотрудники ФАС проверяют обоснованность повышения цен на плодоовощную продукцию производителями, а также анализируют ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", - указано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Под проверку попадет и обоснованность розничных цен на куриные яйца. Согласно по данным Росстата, в марте наблюдался рост цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур - на 7,2%, окорочка куриные - на 4,4%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%. Яйца куриные подорожали в среднем по России на 5,3%.

В ведомстве подчеркнули, в связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время служба проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков.