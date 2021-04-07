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Татьяна Тарасова похвалилась сожителем

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова представила публике своего любимца по кличке Шурик.

Заслуженный тренер России опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото очаровательного пуделя песочного окраса, который уютно свернулся на диване и внимательно смотрит в камеру. Татьяна Тарасова ласково назвала своего любимца Шуриком и поставила хештег #друг человека.

Подписчики Тарасовой завалили собаку и ее хозяйку восторженными комментариями:

"Хорошенький какой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Очаровашка", "Живая подушка. Красиво!", "Лапусик Шурик...", "Пудель – это не собака... Это человечек, самое доброе и умное существо, необыкновенно красивое и любящее!"

Хозяйка пуделя не стала отвечать на комментарии поклонников. Однако очевидно, что именно Шурик скрашивает дни прославленного тренера, ведь у 74-летней Татьяны Анатольевны нет детей и мужа. Бывшая спортсменка трижды была замужем. Первым супругом Тарасовой стал артист Алексей Самойлов, а вторым – спортсмен Василий Хоменков. Оба союза закончились разводом. Третьим мужем тренера стал пианист Владимир Крайнев, однако почти десять лет назад он скончался. После его смерти Татьяна Тарасова осталась вдовой и больше в брак не вступала, посвятив всю себя своим многочисленным ученикам.

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Источник — dni.ru
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