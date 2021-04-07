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Сын звездной Заворотнюк не хочет возвращаться к прежней жизни

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Дочь актрисы Анна присутствует в медийном пространстве крайне активно. Однако у звезды есть еще сын.

Майкл напрочь отказывается комментировать состояние тяжелобольной мамы и старается всячески избегать этой темы. В его блоге не так много публикаций, но большинство из них связаны с музыкой. 20-летний юноша искренне увлечен и хорошо играет на гитаре. Почти каждую публикацию трогательно комментирует его старшая сестра.

Не так давно наследник Анастасии Заворотнюк, признанный одним из самых красивых звездных отпрысков, неожиданно для всех сменил фамилию. Он изменил все данные в личном блоге и стал Майклом Стрюковым. Поклонники поинтересовались, с чем связано такое решение, но ответа так и не получили.

Теперь Майкл решился на откровение. Он окунулся в ностальгию и вспомнил, что привело его туда, где он сейчас. Оказалось, что в 13 лет молодой человек впервые попробовал сигареты, а также послушал тяжелый рок. Тогда он понял, что больше никогда не станет тем, кем был до этого. Также он поделился несколькими песнями 2015 года.

Напомним, близкие сына Анастасии Заворотнюк часто отмечают, что молодой человек невероятно умен, талантлив и хорошо разбирается в психологии. Иногда он буквально спасет семью, когда назревает какой-либо конфликт. Анна переживает за брата, потому что он – человек достаточно ранимый, а жизнь часто преподносит неприятные сюрпризы.

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Источник — dni.ru
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Да и пусть с ним насовсем! Нехочуха - изподзвёздный сын.

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