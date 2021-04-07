Сергей Лазарев разрыдался из-за фаворитки

07.04.2021 | 06:24

Сергей Лазарев не сдержал эмоций во время съемок телевизионного проекта. После эфира певец обратился к поклонникам.

В феврале 2021 года в эфире телеканала "Россия 1" стартовал новый сезон шоу "Ну-ка все вместе!". Перед тем, как выступить перед сотней членов жюри, участники проекта прошли строгий кастинг. Например, такой путь проделала певица Ксения Бахчалова.

В минувшие выходные показали очередной выпуск "Ну-ка все вместе!". Бахчалова филигранно исполнила композицию, покорив членов жюри.

Певец Сергей Лазарев, который возглавляет судейскую "сотню", заплакал из-за проникновенного вокала конкурсантки. Артист настолько проникся выступлением участницы, что решил разместить его в своем инстаграм-аккаунте.

Под видео Лазарев написал: "Я не смог сдержать слез! Невероятно трогательное выступление и ангельское пение". Голос Бахчаловой исполнитель хита "В самое сердце" назвал магическим. По мнению Сергея, певица набрала 100 баллов заслуженно. Артист признался, что считает девушку фавориткой шоу.