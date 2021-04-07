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С 1 мая у части россиян изменится зарплата

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В первый день мая заканчивается срок действия ряда "коронавирусных" ограничений. Эксперты рассказали, какие нововведения ждут наших соотечественников. Так, со следующего месяца все пожилые сотрудники выйдут на работу, а карантинные больничные им закроют.

Если выяснится, что такой работник не соблюдает режим самоизоляции, то ему будет необходимо вернуть часть выплат. Такой порядок тоже действует до 1 мая. Юрист, специалист "Лиги защиты медицинского права" Ирина Гриценко объяснила, что, для того чтобы рассчитать свой средний дневной заработок, нужно общую сумму полученного дохода за два прошедших два года разделить на 730 дней.

Тем же, кто не работал в этот период, больничный будет рассчитан исходя из МРОТ. Кроме того, существует максимальная и минимальная выплата по больничному листу. Максимальная сумма в этом году не может превышать 2434,25 рубля в день. Минимальная не может быть меньше 239 рублей в день, передает Life.ru.

Что касается предстоящих майских праздников, то по общему правилу работа в такие дни оплачивается по двойному тарифу, либо за день работы сотруднику может быть предоставлен другой день отдыха. Двойная оплата за праздничные дни в майские выходные предусмотрена в этом году за 1 и 9 мая, независимо от графика работы.

Особое внимание в 2021 году уделяется изменениям в оплате труда при разных графиках работы. Из-за пандемии коронавируса многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Некоторые ввели посменный график.

При этом многие работодатели злоупотребляли своими правами. Россияне жаловались, что труд стал ненормированным. Работать приходилось и по вечерам, и по выходным, зачастую бесплатно. Но отношения работодателя и сотрудника на удаленке регламентируются точно так же, как и очная занятость. Соответственно, и труд в праздники вне офиса должен оплачиваться отдельно.

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Источник — dni.ru
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