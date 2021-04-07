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«Пенсии, пособия, социальные выплаты»: на Госуслугах появился новый сервис для миллионов россиян

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске на портале Госуслуг сервиса, позволяющего получить выписку о назначенных мерах соцподдержки.

Это установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты.

«Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в 2021 году сервисом воспользуется более 1 млн. граждан», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«В базе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), начиная с 2018 года, обобщается информация о назначении мер соцподдержки. Причем независимо от того, кто их предоставляет: федеральный бюджет, региональные или муниципальные органы власти. Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержке, которая им полагается по мере наступления жизненных событий», — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

Сервис реализован в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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