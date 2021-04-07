Осознала: Анна Михалкова рассказала о борьбе с пагубными привычками

07.04.2021 | 17:13

Актриса соблюдает пост и борется с вредными пристрастиями. Об этом она откровенно рассказала в своем личном блоге.

Звезда выложила домашнее селфи в вязаной шапке и толстовке и поделилась тем, как прошли ее последние недели. Выяснилось, что во время поста она решилась и на "детокс" от социальных сетей. Так, 14 дней она не заходила в "Фейсбук" и "Инстаграм", что сначала давалось ей крайне непросто. Анна Михалкова рассказала, что первое время в любую свободную минуту ей отчаянно хотелось проверить ленту и изучить уведомления.

Через неделю гордость за себя взяла верх. Актриса сравнила себя с человеком, который бросил пить или курить и назвала эти привычки "пагубными". Она осознала, что постоянное пребывание в Сети съедает невероятное количество времени, которое тратится на незнакомых и ненужных людей. Однако все же решила, что хватит так издеваться над собой и вернулась в привычный ритм.

"А тут такие страсти! Кто-то заблокировал, кто-то удалил", – смеется Анна Михалкова. Она сообщила, что снова в строю и держит руку на пульсе. Также звезда предупредила поклонников, что в посте присутствует юмор, который желательное не воспринимать буквально.

Подписчики пришли в восторг от появления артистки. "Анна, Вы прекрасны во всем", "Балдею от чувства юмора", "Скучала по Вашим постам", "Ура, вернулись! Красавица и стройняшка", "Какая худенькая! Просто герой", – писали они.