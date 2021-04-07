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«Нахальство, видимо, помогло»: близкий друг метко охарактеризовал Дениса Клявера

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6 апреля экс-солист популярного некогда коллектива "Чай вдвоем" Денис Клявер отметил свой день рождения. Известному певцу исполнилось 46 лет.

Его близкий товарищ, телевизионный режиссер и продюсер Андрей Болтенко поделился с журналистами фактами из жизни друга. В беседе с изданием "Народные Новости" он рассказал, какие качества отличают Клявера от остальных представителей российского шоубиза.

"Денис выгодно отличается от многих тем, что он сохранил рассудок, относится к себе со здоровой долей самоиронии", — заявил Болтенко.

Вспомнил продюсер и момент знакомства с товарищем. По его словам, это произошло во время музыкального фестиваля, где впервые дебютировала группа "Чай вдвоем".

"Это было очень свежо, неожиданно, нагло и обаятельно. Они смогли очаровать публику. Денис покорил меня тем, что был нагло уверен в том, что у них все получится. Их творческое нахальство, видимо, помогло им до сих пор сохранять успешные позиции в этом бизнесе", — рассказал Болтенко.

По мнению продюсера, в жизни Денис Клявер интеллигентный человек, который имеет прекрасное воспитание.

"Он хороший отец, хороший муж и надежный человек из той категории мужчин, которые настоящие. Денис хороший друг и хороший мужик, это чрезвычайно редкие качества сейчас, особенно в эстраде", — отметил Болтенко.

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Источник — nation-news.ru
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