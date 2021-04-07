Полезное

До 52 тысяч рублей: ЦБ поддержал идею пенсионного налогового вычета

Печать

Россиянам могут начать возвращать часть средств, которые была направлены в качестве взносов на негосударственную пенсию.

«Известия» сообщают, что Центробанк концептуально поддержал инициативу пенсионных саморегулируемых организаций по увеличению налоговых льгот для граждан. Об этом сказано в письме зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) несколько раз обращались в ЦБ с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет.

Цель инициативы - мотивировать граждан самостоятельно копить на свое будущее в рамках Негосударственного пенсионного обеспечения.

Пенсионные СРО вышли с предложением рассмотреть вариант увеличения лимита, с которого рассчитывается вычет, до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты). Такая сумма выбрана неслучайно: именно она является максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа.

В ответ на это предложение зампред ЦБ Владимир Чистюхин в своем письме указал: «предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений». «В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана».

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте