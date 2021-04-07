До 52 тысяч рублей: ЦБ поддержал идею пенсионного налогового вычета

07.04.2021 | 09:00

Россиянам могут начать возвращать часть средств, которые была направлены в качестве взносов на негосударственную пенсию.

«Известия» сообщают, что Центробанк концептуально поддержал инициативу пенсионных саморегулируемых организаций по увеличению налоговых льгот для граждан. Об этом сказано в письме зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) несколько раз обращались в ЦБ с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет.

Цель инициативы - мотивировать граждан самостоятельно копить на свое будущее в рамках Негосударственного пенсионного обеспечения.

Пенсионные СРО вышли с предложением рассмотреть вариант увеличения лимита, с которого рассчитывается вычет, до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты). Такая сумма выбрана неслучайно: именно она является максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа.

В ответ на это предложение зампред ЦБ Владимир Чистюхин в своем письме указал: «предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений». «В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана».