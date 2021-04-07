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Алина Загитова рассказала о своем будущем в большом спорте

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Алина Загитова поведала о своих профессиональных планах. Возможно, звезда льда вернется к соревнованиям.

Фигуристка не исключает, что скоро зрители смогут увидеть нынешнюю программу в состязаниях. "Посмотрим", – цитирует Алину Загитова RT.

На вопрос о том, будет это короткая или произвольная программа, спортсменка ответила, что пока это все-таки показательный номер. Отметим, что олимпийская чемпионка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Тогда девушка сообщила о приостановке карьеры.

На шоу команды Этери Тутберидзе, которое прошло в столице 6 апреля, Алина Загитова выступила с новой программой Inner Light. На льду фигуристка чисто исполнила тройные лутц и флип.

Спортсменка уже говорила о том, что подумывает о возобновлении спортивной карьеры. Алина Загитова признавалась, что периодически смотрит соревнования и чувствует желание вернуться. Однако пока есть моменты, которые тормозят этот процесс.

Алина Загитова придерживается мнения, что главная задача каждого человека – саморазвитие. Именно поэтому звезда льда старается пробовать разное, совершенствоваться и искать свой путь.

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Источник — dni.ru
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