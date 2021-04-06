«С кем обнималась?» Рыдающая от бессилия Бузова не выдержала издевки Собчак

06.04.2021 | 07:36

Ольга Бузова пришла на "Жару" в бело-серебристом пышном платье со шлейфом, чем привлекла к себе внимание журналистов и поклонников. Некоторые оценили такой наряд как жест отчаяния и последние надежды выйти замуж, однако поющая ведущая пресекла эти разговоры на корню. Она заявила, что больше не хочет под венец.

Несмотря на боевой настрой Бузовой все-таки опять не повезло, и премию она покинула в слезах. Все дело в том, что ей довелось стоять на сцене со своей бывшей коллегой Ксенией Собчак, которая вела церемонию. Бузова же должна была объявлять имена претендентов на статуэтку.

Ксения Собчак постоянно подначивала ее намекала на отношения с ее бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Сначала поющая ведущая пыталась перевести в шутку все разговоры о бывшем, но когда Собчак попросила ее ответить, с кем бы та обнималась с большим удовольствием — с Давой или Филиппом Киркоровым, Ольга Бузова не выдержала. Она разрыдалась и убежала из зала. Инцидент сняли на камеры.

"Вот ты крыса", — заявила Бузова и покинула сцену.

Стоит отметить, что блогер Давид Манукян сейчас тоже всячески избегает разговоров о бывшей возлюбленной. Он часто отвечает на комментарии подписчиков, но сообщения об Ольге Бузовой всегда игнорирует.