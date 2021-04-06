Не нагулявшийся сын Наташи Королевой сделал предложение руки и сердца стриптизерше

06.04.2021 | 17:32

Разговоры о скорой женитьбе наследника звездной пары продолжаются. Теперь вскрылись новые подробности.

Не так давно выяснилось, что сын Королевой и Тарзана Архип Глушко вступил в отношения с 20-летней стриптизершей Мелиссой Фокс. Настоящее имя девушки – Анна. Многие поклонницы юноши обсуждают тот факт, что танцовщица просто вцепилась в него и своего уже не упустит. Практически сразу молодые люди стали жить вместе в особняке родителей Архипа. Для них освободили целый этаж.

14 февраля Глушко-младший устроил избраннице романтический ужин при свечах. Он сделал Анне предложение руки и сердца, а та практически сразу ответила "да". Оказалось, что это была не первая подобная процедура. Ранее девушка сама сделала предложение звездному сыну, и он ответил согласием. "Невестка" Наташи искренне убеждена, что родственники рады за них.

Однако ответы Наташи Королевой и Тарзана не столь убедительны. Заботливая мама подчеркнула, что Архип – привлекательный молодой человек, а потому в его жизни будет еще не одна "фейковая" церемония. "Будем отмечать!", – рассказала певица.

В серьезность намерений сына не верит и отец. Он полагает, что наследник еще слишком молод, а потому ему предстоит еще "нагуляться" и набраться опыта перед тем, как вступать в брак. По его словам, говорить о союзе пока рано, так как девушек в жизни Архипа будет еще много.