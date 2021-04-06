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Мечты сбываются: интуиция подсказала Асмус сделать тест на беременность

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Звезда "Текста" вcю жизнь мечтала о ребенке. Кристина Асмус вспомнила, как узнала о желанной беременности.

Экс-супруга Гарика Харламова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с единственной дочерью и призналась, что ребенок был мечтой всей ее жизни, однако поняла она это не сразу.

Актриса рассказала, что росла в многодетной семье, и в детстве все ее мечты сводились к конфетам, новому платью и очередным кроссвордам, которые будущая звезда очень любила. Позже Кристина Асмус стала мечтать о новых ролях, собственных фото на обложках журналов, машине и хорошей зарплате.

Знаменитость призналась, что все ее мечты сбылись. Однако со временем она поняла, что все эти мечты ничего не значат по сравнению с материнством. Артистка поделилась трогательными воспоминаниями о том моменте, когда она узнала о своей беременности.

В тот день Асмус собиралась сделать гастроскопию под общим наркозом, но интуиция подсказала ей сначала сделать тест на беременность, и он оказался положительным. Тот день и последующие семь лет артистка считает самыми счастливыми в своей жизни. Теперь для Асмус нет ничего важнее, чем время, проведенное с дочкой.

Кристина Асмус призвала своих поклонников мечтать и не бояться своих самых смелых желаний, ведь мечты имеют свойство сбываться.

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Источник — dni.ru
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