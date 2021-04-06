Полезное

Известная актриса заснула в кровати с Макарским во время постельной сцены

Печать

Актриса Наталья Антонова попала в неловкую ситуацию. Свидетелем происшествия стал Антон Макарский.

Наталия Антонова и Антон Макарский знакомы со студенческой скамьи. Также знаменитости вместе работали в сериале, где играли влюбленных. В студии программы "Вечерний Ургант" на Первом канале Антонова вспомнила забавный эпизод, который произошел с ней на съемках той теленовеллы.

В тот день, как рассказала Наталия, они работали над 12-й постельной сценой. Антонову и Макарского вновь положили в кровать. Припудренные артисты ждали пока настроят технику, параллельно обсуждая то, как будут целоваться под прицелом камеры. Вымотанная за день актриса не заметила, как уснула. Пробудилась она от собственного храпа.

Макарский тем временем наблюдал за спящей коллегой. "Я от тебя готов терпеть все, потому что я тебя люблю", – успокоил сгорающую со стыда Антонову. Наталия подчеркнула, что Антон для нее – родной человек.

Воспоминания Наталии Антоновой развеселили Ивана Урганта. Телеведущий удивился узнав, что Макарского надо снимать только с определенной стороны. Как объяснила актриса, у Антона "один профиль добрый, а второй злой".

Напомним, актриса Наталия Антонова замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. У пары двое детей – Никита и Максим. Также у актрисы есть взрослый сын Артем от первого супруга – актера Александра Вершинина.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте