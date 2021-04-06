Полезное

Гузеева выложила снимок, который вызывает «испанский стыд»

Печать

Телеведущая славится своими неожиданными выходками. На этот раз ей удалось шокировать всех.

на своей странице в "Инстаграм" Лариса Гузеева поделилась новой фотографией. На снимке она выглядит совсем юной и сидит на кухне со своей звездной приятельницей Александрой Яковлевой. Девушки веселятся, а телеведущая показывает на камеру непристойный жест. Актриса обнимает ее сзади и смеется.

Лариса Андреевна рассказала, что все это происходило в Санкт-Петербурге. Дату она сообщила позднее в комментариях. Оказалось, что фото было сделано в начале 90-х. Ведущая пожелала всем веселья и отметила, что личные сообщения она сразу удаляет, поэтому поклонникам не стоит тратить свое время.

Неприличный жест, показанный Ларисой Гузеевой, слегка ошарашил общественность. Молодое поколение удивилось, что он существует так давно, другие же отметили длину пальцев артистки, а некоторые просто посмеялись, подчеркнув, что звезда всегда была активной женщиной.

"Ларисочка, ну, ты огонь", "Вот это девочки, вот это красотки", "Ух, какие крутые", "Люблю такие фото, не для глянца, просто жизнь", "Красотки, хулиганки", "Всю жизнь бунтарка была", "Молодость! Какая красота! Какое настроение", "Красотки, вас время не тронуло", "Задорные девчонки! Спасибо за роли", – комментировали поклонники. Они не могли поверить, что на кадре телеведущей уже за 30.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте