Должна была быть на ее месте: оставшаяся ни с чем сестра завидует успеху Виктории Бони

06.04.2021 | 17:21

Родственница Виктории Бони всегда мечтала о славе. Ангелина не понимает: почему все, о чем она мечтала, досталось младшей сестре?

Женщина завидует успеху и известности Виктории Бони. В детстве девочки были очень дружны. Старшая была красивее и способнее сестры.

Девушка грезила карьерой в шоу-бизнесе и популярностью. Она должна была пройти кастинг в телестройке, но отбор на программу совпал с ее беременностью, и от проекта пришлось отказаться. Вместо нее на "Дом-2" взяли Викторию Боню.

Ангелина пыталась поступить в театральное училище, но у нее не получилось. Она посещала кастинги на телевидении, но и тут от нее отворачивалась удача. Родственница Виктории Бони могла петь, танцевать и делать пародии на звезд.

Не складывалась и личная жизнь сестры модели. Ангелину с двумя детьми бросил муж. Поговаривали, что у женщины возникли проблемы с алкоголем.

Сегодня Виктория Боня живет за рубежом, растит наследницу от миллиардера и успешна в карьере. Сестра убеждена, что на месте телеведущей должна была быть она.

Зависть к родственнице Ангелина не прячет. Она считает, что Виктория Боня отняла у нее мечту. По словам Ангелины, сестра стала леди, "прям белый лебедь".