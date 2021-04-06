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Алибасов за спиной Федосеевой-Шукшиной сошелся с бывшей супругой

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Жизнь Бари Алибасова бьет ключом. То он травится чистящим средством, то оказывается втянутым в скандал с недвижимостью, то заводит молодую любовницу.

Разбирательства Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной из квартиры последней длятся уже больше года. Супруги делят квадратные метры, которые актриса переписала на мужа сразу после свадьбы, а параллельно они пытаются развестись. Но статус законного супруга не мешает Алибасову строить личную жизнь.

Накануне его сын Бари Алибасов-мл. поведал СМИ, что его отец и мать снова вместе, а законная жена актриса Лидия Федосеева-Шукшина даже не в курсе изменений, которые происходят в личной жизни ее законного мужа.

Ранее Бари Алибасов-мл. оправдывал действия отца с недвижимостью. По его словам, Федосеева-Шукшина согласилась отдать свою квартиру в счет того, что за ней будут ухаживать последние годы жизни. Однако занятый на гастролях Бари Алибасов передал недвижимость своему помощнику Сергею Моцарю, поручив ему делать все необходимое для пенсионерки.

"Папа ей сказал, что было бы логично, что тот, кто занимается твоей старостью – раз дочери тебя кинули, – и получит в итоге квартиру. Лида сказала "Да, почему нет", – отмечал Алибасов-младший.

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