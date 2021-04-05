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«Забываю фамилию»: тяжелое заболевание отразилось на памяти Лещенко

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В начале пандемии COVID-19 12 марта 2020 года Лев Лещенко вернулся с гастролей по Канаде и США. Но обязательный тогда двухнедельный карантин не соблюдал, посещал светские мероприятия и съемки. А через две недели у него была выявлена пневмония коронавирусной этиологии. Заболевание проходило в тяжелой форме, артист даже находился в реанимации. Но, к счастью, смог побороть коварный недуг. Сегодня Лев Валерьянович полон планов. Например, в конце апреля будет проводить в Крыму грандиозный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". На его презентации с мэтром встретился корреспондент "Дни.ру".

"Сегодня я чувствую себя не лучше, чем год назад, – признается Лев Лещенко. – Потому что последствия имеют место быть. Например, у меня нет ощущения какого-то реального состояния, когда ты видишь четко все предметы, правильно оцениваешь происходящее. Есть ощущение легкого тумана".

Недавно тоже переболевшая коллега Льва Лещенко по артистическому цеху Анита Цой признавалась: "К сожалению, есть последствия – недавно была на съемках и поняла, что есть проблемы с памятью. Такого никогда ранее не было". Похожее состояние и у Льва Валерьяновича. "Иногда фамилию забываю", – вздохнул он. А потом перевел все в шутку: "Забываю фамилию начальника".

Но вот вакцинироваться певец пока не спешит. "Я, понимаю, что нельзя не доверять нашей вакцине, но, во-первых, я переболел и у меня очень мощный клеточный иммунитет, – пояснил Лещенко. – А, во-вторых, все генетики и врачи, с которыми я много общаюсь, говорят, что мне лично ничего делать не надо. Как и моей супруге (66-летней Ирине Лещенко – Прим. ред.), с которой мы вместе болели Хотя, повторюсь, вакцине я верю полностью".

Интересно, что, в отличие от молодых коллег, от отсутствия работы 79-летний Лев Лещенко не страдает. "Я после выздоровления работал даже больше, чем всегда, – заверил музыкант. – Например, записал 4 альбома с почти полусотней писем, написал два либретто к мюзиклам, сделал порядка 20 благотворительных концертов, не нарушая при этом правила по ограничению числа зрителей".

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Источник — dni.ru
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