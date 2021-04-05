За пиво могут начать штрафовать

05.04.2021 | 17:22

Депутат из партии "Единая Россия" Ильдар Гильмутдинов внес в Госдуму законопроект о введении административных штрафов за нарушения установленных законом норм при производстве слабоалкогольных напитков - пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Текст соответствующего документа появился в думской электронной базе в понедельник, 5 апреля.

По мнению парламентария, настала пора дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, согласно которой нарушение требований к производству или обороту "пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, предусмотренных законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя", повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей "с конфискацией продукции, сырья, полуфабрикатов, использованных для производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо без таковой". Исключения составят случаи, указанные в статьях КоАП о нарушениях при производстве и продаже этилового спирта.

Производство или оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без включения или без внесения изменений в реестр их производителей повлечет штраф для должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции, техники и сырья либо приостановление работы на срок от 60 до 90 суток.

По сведениям ТАСС, законопроект поддержан правительством РФ. При этом в кабмине указали на ряд недостатков, предложив снизить максимальные суммы штрафов.