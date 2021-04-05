Стало известно, кто может получать две пенсии от государства

05.04.2021 | 10:16

Некоторые граждане могут рассчитывать на две пенсии в России.

Для пожилых граждан сегодня предусмотрены три вида выплат: страховая пенсия по старости, пенсия по инвалидности и пенсия в связи с выслугой лет. Обычно пенсионеры должны выбрать из этих вариантов только один. Однако в некоторых случаях россияне могут рассчитывать на две пенсии.

Первая категория – это люди, которые получают помощь в связи с инвалидностью, возникшей во время государственной службы. К этой группе относятся сотрудники силовых ведомств и военнослужащие, которые пострадали в результате боевых действий или же при ликвидации техногенных катастроф.

Как сообщает портал Life.ru, для этой группы граждан предусмотрена не только пенсия по инвалидности, но и страховая пенсия по старости. Но для этого должно быть соблюдено условие: их минимальный стаж должен составлять 12 лет, а число пенсионных баллов – не менее 12.

Вторая категория – это родственники погибших сотрудников силовых ведомств и военнослужащих. Помимо пенсии по старости, они могут рассчитывать на доплаты от государства. Отмечается, что деньги они начнут получать, когда достигнут 50 или 55 лет (женщины и мужчины соответственно).

Третья категория – это гражданские госслужащие. Эта группа является самой многочисленной. Сюда относятся сотрудники министерств и аппарата. Для них предусмотрены дополнительные выплаты от государства за выслугу лет (доплата к пенсии по старости).

Кроме того, на фиксированную прибавку к пенсиям в России могут рассчитывать пожилые россияне, которые воспитывают несовершеннолетних или детей-студентов, жители сельской местности, имеющие 30-летний стаж работы, а также инвалиды первой группы.