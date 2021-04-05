Шоу «Маска» вызвало истерику у дочери Киркорова

05.04.2021 | 10:26

Филипп Киркоров сообщил, что наследница закатила ему дома истерику.

Разоблачение Единорога на телепроекте дочь короля российской эстрады восприняла очень близко к сердцу. После того, как певец решил сорвать покров тайны с любимца Аллы-Виктории, его ждал скандал.

В костюме Единорога пряталась Ирина Дубцова. Филипп Киркоров поведал, что наследница очень переживала за героя шоу на НТВ. "Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски", – заявил артист. Он добавил, что девочка сильно плакала.

Напомним, ранее ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров предложил Ирине Дубцовой вручить медаль за выдержку. Дело в том, что на исполнительницу обрушилось море нападок из-за того, что она стала кумиром дочери председателя жюри – Филиппа Киркорова.

Напомним, слухи о том, кто является матерью наследников певца, ходят в Сети много лет. Исполнитель говорил, что Алла-Виктория и Мартин родились от одной и той же женщины. Россияне теряются в догадках, приписывая в матери то Анастасию Стоцкую, то других звезд. Эксперт изучил фото и видео поп-короля, чтобы найти правду.

Специалист уверено, что родительница наследников Филиппа Киркорова – не Анастасия Стоцкая, так как на этот вопрос артист отвечает уверенно и без волнения. Но личность женщины все же остается загадкой.