Резник решил прекратить сотрудничество с Пугачевой

05.04.2021 | 16:17

Поэт-песенник высказался о работе с Аллой Пугачевой. Илья Резник уверен, что они уже немало создали.

Автор множества хитов российских звезд много лет сотрудничает с Примадонной. В этом творческом тандеме родилось много композиций, ставших любимыми у миллионов поклонников Аллы Пугачевой.

По словам поэта-песенника, он создал для исполнительницы 71 песню. Многие из них были придуманы в соавторстве с композитором Раймондом Паулсом. Илья Резник дал понять, что вряд ли слушателям стоит ждать новых хитов от их знаменитого союза.

Поэт-песенник отметил, что их с Аллой Пугачевой композиции живут по 40 лет. По его мнению, чтобы песня дошла до сердца человека, она должна налиться, как плод, соком, вниманием и эфирами. "Достаточно!", – заключил Илья Резник.

По словам знаменитости, они с Примадонной сейчас просто дружат и довольно часто видятся. Илья Резник не перестает следить за музыкальными трендами. Например, он периодически смотрит шоу "Голос" на Первом канале.

Автору песен было приятно услышать, как одна из конкурсанток исполнила его композицию "В городе моем". В свое время он написал эту песню именно для Аллы Пугачевой. Позже она оказалась в распоряжении Жанны Агузаровой.

Отметим, Илья Резник стал автором песен для таких звезд российской сцены, как Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и многие другие. Его композиции наизусть знает вся страна. 4 апреля поэту-песеннику исполнилось 83 года.