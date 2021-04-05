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Первые роды стали сигналом для Заворотнюк: экс-супруг раскрыл семейную тайну

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3 апреля онкобольная Анастасия Заворотнюк отпраздновала свой 50-й день рождения. В честь юбилея на связь вышел бывший муж всеми любимой "Моей прекрасной няни".

Напомним, уже более двух лет артистка борется с раковой опухолью головного мозга и не появляется на публике. Лишь иногда на связь выходят ее родственники и близкие друзья, рассказывающие о состоянии звезды.

Выяснилось, что на протяжении всей жизни Анастасия Заворотнюк сталкивается с испытаниями и серьезными проблемами. О некоторых событиях поведал экс-супруг актрисы – владелец столичного автосалона Дмитрий Строков.

Мужчина признался, что однажды Анастасия уже была на волосок от смерти. Этот жизненный эпизод вся семья Заворотнюк держала в строжайшем секрете. По словам бывшего возлюбленного, артистка с трудом перенесла роды старшей дочери.

Оказывается, врачам чудом удалось спасти новоиспеченную мать и вовремя вытащить наследницу.

"У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали", – заявил Дмитрий.

Стоит отметить, что вторые роды Заворотнюк перенесла спокойно. Мальчик появился на свет в родильном доме в США. Тогда Анастасия жила на две страны и участвовала в съемках в Чикаго и в Лос-Анджелесе.

Однако третья беременность вновь подкосила здоровье актрисы. После рождения долгожданной дочки вся страна узнала о страшном недуге звезды. В 2018 году родственники Заворотнюк сообщили о раковой опухоли и срочной госпитализации.

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Источник — dni.ru
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