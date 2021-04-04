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«Я рыдала»: испытавшая шок Наталья Варлей предала мечту

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Артистка сделала душераздирающее признание. Наталья Варлей упустила мечту из-за актерской карьеры.

В юности Наталья Варлей точно знала, кем хочет быть и чего хочет добиться. В планах у нее было летать под куполом цирка и выполнять акробатические трюки. Специально для этого будущая звезда советского кино окончила цирковое училище, поэтому имела все шансы осуществить желаемое.

Однако мечте было суждено кануть в лету — Наталья Варлей отказалась от карьеры цирковой артистки, получив неожиданное предложение.

Знаковым моментом в судьбе знаменитости стал кастинг в "Кавказскую пленницу". Она прошла конкурсный отбор лишь ради любопытства, всерьез не планируя становиться кинозвездой. Когда Наталья Варлей утвердили на роль "спортсменки, комсомолки и просто красавицы", она испытала шок. "Я рыдала. Не хотела сниматься", — объявила заслуженная артистка РСФСР в эфире программы "Сегодня вечером".

Сейчас 73-летняя звезда советского кино все еще не уверена, что сделала правильный выбор, согласившись работать в картине Леонида Гайдая. Назвать участие в фильме счастливым случаем актриса не может. Несмотря на всесоюзную славу и общественное признание, Наталья Варлей предала профессию мечты, которую считала своим предназначением. Совмещать карьеру кинозвезды и цирковой артистки не представлялось возможным.

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Источник — dni.ru
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