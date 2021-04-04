Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 апр 2021|09:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Выпивший в эфире бутылку шампанского Михалков отказался идти к Гузеевой трезвым

Печать

Никита Михалков стал гостем шоу "Вечерний Ургант". Этот визит знаменитого режиссера на передачу зрители запомнят надолго.

Несмотря на то, что Иван Ургант заразился коронавирусом, съемки вечернего шоу Первого канала "Вечерний Ургант" продолжаются. Телеведущий ведет выпуски передачи из дома с помощью видеосвязи. Например, так шоумен общался с очередным гостем программы – 75-летним Никитой Михалковым.

Телеведущий и режиссер не только обсуждали фильмы и актеров, но и пили шампанское. И если Ургант опустошил лишь один бокал, то Михалков – почти целую бутылку. Никита Сергеевич не стеснялся пить спиртное прямо с горла стеклянной тары.

Во время съемок выпуска Иван сказал, что режиссера никуда не отпустят пьяным. Телеведущий напомнил, что рядом находится студия шоу "Давай поженимся". Мол, ведущая передачи Лариса Гузеева уже 30 лет ждет Михалкова.

Никита Сергеевич подхватил шутку шоумена. Он признался, что не пойдет к Гузеевой трезвым. "Нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить", – посмеялся режиссер.

Напомним, в прошлом году Никита Михалков отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру звание Героя Труда. Тогда Иван Ургант посмеялся над диалогом мэтра и главы государства.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Штопаный

Гость||

Складывается впечатление, что к Урганту приходят короновирусом похвастаться.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте