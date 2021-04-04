Минцифры сообщило о старте приема новых заявлений для получения денег на детей

04.04.2021 | 09:21

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске на портале Госуслуг обновленной интерактивной формы заявления на назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Форма разработана в соответствии с новыми правилами назначения пособия, подготовленными Минтрудом России, указано на сайте ведомства.

При подаче заявления на портале часть полей будет предзаполнена на основании данных профиля, а при обработке заявлений ведомства будут получать данные, необходимые для принятия решения о назначении выплаты, из различных информационных систем в электронном виде.

Необходимость скорректировать ранее существующую форму на портале связана со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации, которое с 1 апреля 2021 года меняет порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты детям 3-7 лет.

Заявление на ежемесячную выплату может подать гражданин РФ, ребенок которого также имеет гражданство Российской Федерации. Вторым важным условием является факт, что среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения. На Госуслугах заявление о назначении выплаты будет рассмотрено в течение 35 дней.

Базовый размер выплаты составляет 50% от регионального прожиточного минимума для детей. Выплата 75% от регионального прожиточного минимума для детей назначается, если при выплате в размере 50%, среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума на душу населения.

На выплату в 100% от регионального прожиточного минимума для детей могут рассчитывать те, у кого при выплате в размере 75%, среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения.