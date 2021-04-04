Известная советская киноактриса две недели пролежала никому не нужной

04.04.2021 | 08:40

Сообщество отечественных артистов понесло большую потерю. Стало известно, что в российской столице умерла актриса Нина Зоткина.

Актриса скончалась на 70-м году жизни. Об этом сообщил режиссер Михаил Дегтярь на своей странице в Facebook.

По его словам, о смерти артистки он узнал от однокурсницы по ВГИК, которая жила в квартире рядом с Зоткиной. «Вызвала полицию. Взломали дверь», — написал Дегтярь.

По информации СМИ, труп Зоткиной лежал в квартире на протяжении двух недель. Причины смерти артистки на данный момент не приводятся.

Михаил Дегтярь добавил, что еще недавно Зоткина мечтала посадить на своем участке розы и встретить там свое 70-летие.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года, окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Известность получила благодаря ролям в фильмах «Расписание на завтра» и «Двое в пути». За последнюю картину артистка получила премии на кинофестивалях в Праге и Донецке.