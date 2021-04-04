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Анастасию Заворотнюк трогательно поздравили с 50-летием

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3 апреля Анастасия Заворотнюк отметила свой 50-й день рождения. В честь этого старшая дочь артистки обнародовала редкую фотографию, сделанную до злополучной болезни.

Многочисленные подписчики сразу же принялись передавать искренние поздравления актрисе. Похоже, что прославившуюся няню чествуют не только близкие друзья и родственники, но и давние поклонники.

К слову, о важном событии сообщила старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Девушка опубликовала совместную фотографию с матерью, дополнив кадр трогательными словами.

Однако прерванное молчание Анны лишь напугало аудиторию. Большинство предположило, что артистка находится в тяжелом состоянии, именно поэтому наследница призывает всех молиться.

"Давайте пошлем нашу энергетику во вселенную, и все. Коллективно помолимся и пожелаем здоровья моей самой лучшей маме на свете", – написала звезда.

Стоит отметить, что Анна никогда не отвечает на вопросы, связанные с ее матерью. В некоторых интервью девушка признавалась, что для нее это больная тема. Напомним, у Анастасии Заворотнюк в 2018 году был обнаружен рак головного мозга.

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Источник — dni.ru
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