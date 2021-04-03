Врачи не позволяют Киркорову повидаться с попавшим в больницу отцом

03.04.2021 | 10:43

Бедросу Киркорову идет 89-й год. К возрасту и целому букету болячек в прошлом году добавился коронавирус – певец даже лежал в реанимации. Теперь отец Филиппа Киркорова снова оказался в больнице. Подробности "Дни.ру" сообщил его друг – известный пародист Александр Матвеев, с которым артист в последнее время посещал светские мероприятия.

"Бедрос находится в больнице уже вторую неделю, – сообщил Матвеев. – Но поводов для беспокойства нет – он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьезный и надо позаботиться о своем состоянии".

"Киркоров на многих мероприятиях знакомится с врачами и берет их телефоны, – продолжает Матвеев. – А потом обращается к ним, потому всегда очень следит за своим здоровьем".

По словам Александра, навестить Бедроса сейчас, увы, невозможно. "Он лежит в центре имени Вишневского, но туда из-за карантинных мер никого с улицы не пускают, – пояснил пародист. – Поэтому там не был ни я, ни Филипп, ни жена Бедроса Людмила Александровна (Смирнова, вторая жена, с которой в браке с 1997 года – Прим. ред.), которая сейчас в Новгороде".

Матвеев с Киркоровым находится постоянно на связи. "Буквально сегодня звонил ему и спрашивал, не скучно ли ему там. "Он ответил, что скучать некогда – делает процедуры, общается с медсестрами, смотрит "Маску", где Филипп сидит в жюри, так что весь день занят", – рассказал Александр. По его словам, Бедрос очень любит людей и общение, поэтому даже в больнице смог стать душой компании.