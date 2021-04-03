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Упавшей в эфире Стриженовой предложили уйти с телевидения

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Поклонники беспокоятся за здоровье Екатерины Стриженовой. Телеведущая почти неделю находится в больнице.

В понедельник, 29 марта, Екатерина Стриженова получила серьезную травму. Во время прямого эфира передачи "Время покажет" телеведущая оступилась, упала и сломала руку. Знаменитость незамедлительно госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени Боткина.

Хирург собрал конечность Стриженовой по кусочкам. Он установил качественный имплант – титановую пластину. По словам врача, такую конструкцию не нужно удалять, поскольку она не будет мешать. Отмечается, что имплант, который установили Екатерине, дорогой, швейцарский.

Некоторые зрители считают, что телеведущей следует покинуть общественно-политическое шоу Первого канала. Под недавним снимком Стриженовой с мужем в "Инстаграм" интернет-пользователи призывают Екатерину уйти с телевидения. "Не ваш формат передачи. Уходите", – написал поклонник.

Другие же уверены, что Стриженову настигла карма. Они связали травму телеведущей с недавним падением президента США Джо Байдена на трапе, которое активно обсуждали в СМИ, в том числе в шоу "Время покажет". "Байдену привет. Тоже пусть не падает!", – глумятся недоброжелатели в Сети.

Напомним, Екатерина Стриженова является не только телеведущей, но и актрисой театра и кино. Последний фильм с участием знаменитости вышел в 2014 году. С тех пор она полностью посвятила себя телевизионным передачам.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Ужо беременна?

Гость||

Почему такой патриотке и гейроповский имплант?

Гость||

Орать все горазды! Как приспичит, так швейцарское подавай! Не к лицу будет такое настоящему патриоту!

Гость||

Б.г не Тимошка. Хоть бы все они там попадали.

Гость||

бездарная баба

Имя: Гость
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