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Поцелуи с Кончаловским приносят Высоцкой стресс

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Строгое воспитание отразилось на отношениях актрисы с мужем. Юлия Высоцкая сообщила о комплексах.

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая более 20 лет живет душа в душу с Андреем Кончаловским. 47-летняя звезда трепетно ухаживает за 83-летним супругом, являясь для многих примером образцовой жены.

В недавнем интервью артистка сделала сенсационное признание — прилюдные поцелуи с мужем приносят ей стресс. По словам Юлии Высоцкой, причина этого кроется в особом менталитете, который был заложен в нее в детстве.

Актриса выросла в семье военного и первые годы жизни провела на Кавказе. В то время она приобрела неизживаемые комплексы, которые сопровождают ее на протяжении всей жизни. Знаменитость призналась, что никогда не испытывала тяги к публичной демонстрации интимных частей своего тела, так как это шло в противовес полученным в детстве установкам. "Поцеловаться в кадре — это самое сложное, что может быть. И не только в кадре, даже с мужем на улице", — объявила Юлия Высоцкая.

А вот наедине с супругом артистка не испытывает таких неудобств. В доме у звездной пары царит уютная атмосфера, которая располагает к приятному семейному досугу. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с удовольствием смотрят вместе фильмы, читают и просто разговаривают. "Я хочу, чтоб ему было хорошо", — выразилась о муже знаменитая актриса.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Как и для чего все это публикуют ? Какое воспитание ....из лифта в постель ...им бы заткнуться и помалкивать . Ни у одного из них нет ничего святого брак с большой разницей в возрасте ....действительно брак это как отец с дочкой и ещё о каких то моральных ценностях ..... лучше б все таки помалкивали

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